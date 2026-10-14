Son Dakika | Trump: İran sabrımızı taşırdı onları sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da düzenlenen mitingde İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la ilgili bir kırılma noktasına gelindiğini belirterek, ülkenin nükleer silah edinmesini engellemek için harekete geçeceklerini ifade etti. Trump, "Artık bıktık" diyerek İran'a yönelik mesajlarını sıraladı.

TRUMP: NE YAPACAĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Trump, konuşmasında İran'a ne yapacaklarını göstereceklerini belirterek, "Bir numara yapacağız." dedi. Trump, açıklamasının devamında İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini yineledi.

'İRAN'DAN BIKTIK'

ABD Başkanı, İran'ın beklediğini belirterek, "Sadece bekliyorlar. Bekliyorlar. İran'a ne yapacağımızı bekleyin." ifadelerini kullandı. Trump, "Çünkü biz bir anlamda bıktık, biliyorsunuz, bıktık ama biliyorsunuz, önemli değil." diye ekledi.

"ASIL OLAY NÜKLEER SİLAH EDİNMEMELERİ"

Trump, asıl meselenin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu iddia ederek, "Büyük olay, nükleer silaha sahip olmayacaklardı. Ve bunun binlerce ton kayanın altına gömülmesini istiyorlar." dedi.