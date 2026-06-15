Son Dakika | Trump duyurdu: İran ile anlaşma imzalandı

İsrail'in saldırısının ardından ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan gerilimin sona ermesi için taraflardan somut adım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile üzerinde uzlaşılan anlaşmanın e-imza yöntemiyle imzalandığını duyurdu.

G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede gazetecilere konuşan Trump, imzalanan anlaşma ile İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirtti.

"Ortadaoğu'da güzel şeyler olacak" diyen Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Anlaşma yapmayı başardık. Tekrar saldırmak çok üzücüydü ama çok güzel şeyler olacağını zannediyorum. Petrol düşüyor, borsa rekor kırıyor. Petrol fiyatları eski değerlerine henüz ulaşmadı ama düşmeye devam ediyor. En önemlisi İran nükleer silahlara erişemeyecek."