Son Dakika | Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD helikopterini düşürdü
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD helikopterinin İran güçlerince düşürüldüğünü açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD helikopterini düşürdüğünü açıkladı.
"İRAN BİR HELİKOPTERİMİZİ DÜŞÜRDÜ"
Saldırıya karşılık vereceklerini vurgulayan Trump, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Muhteşem Ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim; dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezmekte olan son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü. Olayda iki pilot bulunuyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı."
"ABD SALDIRIYA YANIT VERMELİDİR"
"Yine de Birleşik Devletler, zorunlu olarak bu saldırıya yanıt vermelidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi