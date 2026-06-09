Son Dakika | Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD helikopterini düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD helikopterini düşürdüğünü açıkladı.

Saldırıya karşılık vereceklerini vurgulayan Trump, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Muhteşem Ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim; dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezmekte olan son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü. Olayda iki pilot bulunuyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı."