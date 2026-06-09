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Halk TV Dünya Son Dakika | Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD helikopterini düşürdü

Son Dakika | Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD helikopterini düşürdü

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD helikopterinin İran güçlerince düşürüldüğünü açıkladı.

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Son Dakika | Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD helikopterini düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD helikopterini düşürdüğünü açıkladı.

"İRAN BİR HELİKOPTERİMİZİ DÜŞÜRDÜ"

Saldırıya karşılık vereceklerini vurgulayan Trump, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Muhteşem Ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim; dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezmekte olan son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü. Olayda iki pilot bulunuyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı."
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"ABD SALDIRIYA YANIT VERMELİDİR"

"Yine de Birleşik Devletler, zorunlu olarak bu saldırıya yanıt vermelidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"

Son Dakika | Trump duyurdu: İran Hürmüz'de ABD helikopterini düşürdü - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
ABD İran Hürmüz Boğazı
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