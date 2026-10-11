Son Dakika | Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na dün düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

SALDIRIDA 8 YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÖLDÜ

GACA’nın açıklamasına göre hayatını kaybeden 12 kişiden 4’ü Suudi Arabistan vatandaşı, 8’i ise ülkede ikamet eden yabancı uyruklulardan oluşuyor. Yaşamını yitiren yabancı uyrukluların 2’sinin Bangladeş, diğerlerinin ise ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı olduğu belirtildi.

309 KİŞİ İSE YARALANDI

Saldırıda yaralanan 309 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu kaydedildi. Havalimanında meydana gelen maddi hasarın tespiti ve envanter çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

GACA, daha önce yaptığı açıklamada, 6-8 Ekim tarihleri arasında Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR TIRMANIYOR

Yemen’de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan’ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen’de iç savaş, Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. (AA)