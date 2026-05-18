Son Dakika | Sumud Filosu'na İsrail saldırısı

Uluslararası insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na Akdeniz açıklarında İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği, bazı teknelerin çevresinin savaş gemileriyle sarıldığı ve bir gemiyle tüm iletişimin kesildiği bildirildi. Kriz masası, operasyon sırasında filoya yönelik tacizin arttığını ve denizde gerilimin kritik seviyeye yükseldiğini açıkladı.

Olayın ardından gözler Tel Aviv yönetimine çevrilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun filonun durdurulması ve gerektiği takdirde kontrol altına alınmasına yönelik askeri seçenekleri değerlendirmek üzere üst düzey güvenlik kurmaylarıyla acil bir toplantı yapacağı aktarıldı. İsrail basını, görüşmede filonun “engellenmesi ve ele geçirilmesine” dair operasyon planlarının masada olduğunu yazdı.

"ABLUKA DEVAM EDECEK" AÇIKLAMASI

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan haberlerde, hükümetin Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının delinmesine kesinlikle izin vermeme kararlılığında olduğu belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, Gazze’ye yönelik deniz ablukasının “yasal ve güvenlik gerekçeleriyle” sürdüğünü savunarak, filoya katılan aktivistlerden rotalarını değiştirmelerini ve geri dönmelerini istedi. Açıklamada, bölgeye izinsiz girişlerin engelleneceği vurgulandı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Öte yandan bu son gelişme, İsrail Filistin'e insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahale etmiş, çok sayıda aktivist gözaltına alınmış ve teknelere el konulmuştu. Yetkililer, son hareketliliğin Doğu Akdeniz’de tansiyonu daha da yükselttiğini belirtti.