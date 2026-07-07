Son dakika | Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yıl sonra Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirerek Şam'a gitti.

Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi.

ŞAM'DA MACRON'UN KALDIĞI OTELİN YAKININDA PATLAMA!

Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlamaların Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

Otelin yakınında bir dizi patlayıcı infilak ettiği öğrenildi.

Patlamalar, Macron'un resmi temaslarını sürdürdüğü sırada meydana gelirken, olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan medyasının aktardığına göre, Macron'un konvoyu patlamanın yaşandığı bölgeden yaklaşık 15 dakika önce ayrıldı. Suriye medyası ise patlama sırasında Şara'nın Macron'u Halk Sarayı'nda kabul ettiğini bildirdi.

ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Patlamaların ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un güvende olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, Suriye Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir arada ve patlamalardan etkilenmedi." ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Öte yandan Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

ZİYARET DESTEK MESAJIYLA BAŞLAMIŞTI

Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılandı.

Macron, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri olurken, aynı zamanda 2009 yılından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, "Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım." ifadelerini kullandı.

ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Macron'un, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile iki ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek geniş kapsamlı yuvarlak masa toplantısına katılması bekleniyor.

Görüşmelerde Suriye'nin yeniden inşası başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ekonomik ve ticari alanlardaki ikili iş birliği imkanlarının ele alınacağı belirtildi.

Macron'a ziyareti sırasında enerji şirketi TotalEnergies ile Fransız konteyner taşımacılığı grubu CMA CGM'nin üst düzey yöneticileri de eşlik ediyor.