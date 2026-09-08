Son Dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik trafiğin hız kazandığı bir dönemde kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Trump yönetiminin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'da Putin'le, ardından Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı temasların sonuçları ele alındı.

ABD'li temsilciler hafta sonunda Moskova'da Putin ile üç saatten uzun süren görüşmeler gerçekleştirmiş, ardından Kiev'e geçerek Zelenski ile kapsamlı temaslarda bulunmuştu. Kremlin, Moskova'daki görüşmelerde Washington'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin çeşitli öneriler sunduğunu açıklamıştı. Zelenski ise ABD heyetinin kendilerine "iyi" ve uygulanabilir bazı fikirler getirdiğini belirterek yeni bir üçlü görüşme ihtimalinin gündemde olduğunu duyurdu.

TRUMP TALEBİNİ İLETTİ

Putin-Trump görüşmesinde, Washington'ın yürüttüğü bu mekik diplomasisinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin ardından ABD ile Rusya arasında ilişkilerin yeniden canlandırılması ihtimali de gündeme geldi. Kremlin'e göre Trump, başkanlığı döneminde Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını istediğini Putin'e iletti. Görüşmenin "yapıcı ve açık" bir atmosferde gerçekleştiği bildirildi.

3 GÜNLÜK ATEŞKES SONA ERDİ

Ancak diplomatik temaslara rağmen sahadaki tablo değişmiş değil. ABD heyetinin Kiev ziyaretinin ardından Rusya, başkente yönelik füze ve İHA saldırılarına yeniden başladı. 8 Eylül'deki saldırılarda Kiev'de can kayıpları ve yaralanmalar yaşanırken, konutlar, okul ve sağlık tesisleri dahil çok sayıda yapı zarar gördü. Böylece Washington'ın barış girişimleri sürerken cephedeki gerilimin devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Kremlin daha önce de Rusya-Ukrayna-ABD formatındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını dışlamadığını açıklamış, ancak görüşmelerin nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda henüz karar alınmadığını belirtmişti. Zelenski de yeni bir üçlü toplantıya kapıyı açık bırakırken, olası görüşmelerde enerji altyapısı, tahıl sevkiyatı ve esir değişimi gibi başlıkların ele alınabileceği ifade ediliyor.

Böylece Putin-Trump görüşmesi, sahada saldırıların sürdüğü ancak Washington'ın Moskova ve Kiev arasında yeni bir diplomatik kanal oluşturmaya çalıştığı kritik bir döneme denk geldi. Taraflar arasında henüz savaşın sona ermesini sağlayacak somut bir anlaşma bulunmazken, Trump yönetiminin girişimleri Washington-Moskova ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması ihtimalini de yeniden gündeme taşımış oldu.