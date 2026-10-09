Son Dakika | Riyad'daki havalimanına iki ayrı füze saldırısı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 8 Ekim Perşembe günü iki ayrı saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nin açıklamasına göre saldırıların ilki havalimanı tesislerini, ikincisi ise ülkenin ulusal havayolu şirketi Saudia'ya ait bir uçağı hedef aldı.

SALDIRIDA PİLOT DA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda üç Suudi vatandaşı yaşamını yitirdi. Yaralananlar arasında farklı ülke vatandaşlarının da bulunduğu, yaralanmaların hafif ve ağır vakalar arasında değiştiği bildirildi.

Saudia Grubu, hayatını kaybedenler arasında şirketin kaptan pilotu Hamoud Ali Alkalthami'nin de bulunduğunu açıkladı. Şirkete ait uçak saldırı sırasında yerdeydi ve içinde yolcu bulunmuyordu. Uçakta meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Yemen'de faaliyet gösteren ve İran tarafından desteklenen Husiler, Riyad'daki havalimanına yönelik balistik füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, grubun Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Suudi yetkililer, saldırılardan sonra güvenlik ve acil müdahale ekiplerinin devreye girdiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda aksamalar yaşandı. Saudia Grubu, operasyonların 8 Ekim günü yerel saatle 18.00 itibarıyla normale döndüğünü bildirdi.

Ancak bölgedeki güvenlik endişeleri hava ulaşımını etkilemeyi sürdürdü. Reuters'ın haberine göre Lufthansa Grubu, Riyad uçuşlarını 16 Ekim'e kadar durdurdu. Hindistan merkezli IndiGo, Air India ve Akasa Air de güvenlik gerekçesiyle uçuş iptalleri açıkladı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR SUUDİ ARABİSTAN'A TAŞINDI

Saldırılar, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de Husilere karşı başlattığı askeri harekâtın ardından bölgede tırmanan gerilimin yeni aşamasına işaret etti. Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ve Babülmendep Boğazı çevresindeki ilerleyişini durdurmak amacıyla operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Husiler ise Suudi Arabistan'daki havalimanlarının yanı sıra askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Tarafların karşılıklı saldırıları, bölgedeki hava ulaşımı ve kritik ticaret güzergâhlarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a ve ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt yönüne fırlatılan bazı balistik füzelerin önlendiğini de açıkladı. Böylece Yemen'deki çatışmaların etkisi, ülke sınırlarının ötesinde sivil altyapı ve uluslararası ulaşım üzerinde de hissedilmeye başladı.