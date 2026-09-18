Son Dakika | Pakistan'da cami yakınında patlama! En az 15 ölü

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat kentinde cuma namazı sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Polis yerleşkesinin bulunduğu bölgede bir caminin yakınında gerçekleşen patlamada en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi yaralandı.

Patlamanın, cuma namazı sırasında meydana geldiği bildirildi. Kohat Bölge Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah, olayın ardından hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin getirildiğini, 50’den fazla yaralının ise tedavi altına alındığını açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Patlamanın şiddeti bölgede büyük hasara yol açtı. Caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğü, bir duvarın çöktüğü ve olay yerinde patlamanın etkisiyle bir çukur oluştuğu belirtildi. Yaralılar arasında polislerin de bulunduğu kaydedildi.

Olayın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilirken, ekipler cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kohat-Hangu yolu trafiğe kapatıldı. Hastanede ise yaralıların art arda getirilmesi nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kurtarma ekipleri, patlamanın ardından bölgede arama çalışmalarına başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde caminin çatısının çöktüğü, vatandaşlar ve kurtarma görevlilerinin enkazdan yaralıları çıkararak ambulanslara taşıdığı görüldü.

SALDIRIYI HERHANGİ BİR ÖRGÜT ÜSTLENMEDİ

Patlamanın sorumluluğunu şu ana kadar herhangi bir grup üstlenmedi. Kohat’ın bulunduğu Hayber Pahtunhva, Afganistan sınırına yakınlığı ve son yıllarda artan silahlı saldırılar nedeniyle Pakistan’ın güvenlik açısından en hassas bölgeleri arasında yer alıyor. Associated Press, saldırının ardından şüphelerin Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP üzerinde yoğunlaşmasının beklendiğini aktardı. Ancak saldırıyı henüz herhangi bir örgütün üstlenmediği vurgulandı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, olayın nasıl gerçekleştirildiğine ve patlamanın niteliğine ilişkin soruşturma sürüyor.