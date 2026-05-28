Son Dakika | Ortadoğu'da yine savaş çanları: ABD'nin saldırdığı İran Kuveyt'te ABD üssüne füze attı

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze saldırılarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırılardan sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Bender Abbas’a düzenlediği saldırıya misilleme olarak Kuveyt’teki ABD üssünü hedeflediğini duyurdu.

Kuveyt ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını bildirdi. Açıklamada saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI MISİLLEMEYİ ÜSTLENDİ

Kuveyt’teki hava savunma faaliyetlerinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan misilleme açıklaması geldi. Devrim Muhafızları, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD ordusunun bu gece Bender Abbas havalimanı bölgesindeki bir noktaya füzelerle saldırmasının ardından, saldırının başlatıldığı Amerikan Hava Kuvvetleri Üssü hedef alınmıştır.”

Açıklamada Kuveyt ismi doğrudan anılmazken, vurulan üssün Kuveyt topraklarında bulunduğu ve saldırının ABD’nin İran’daki hedeflere yönelik operasyonuna misilleme olduğu belirtildi.

SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

ABD’nin Bender Abbas’a düzenlediği saldırının ardından İran’ın bir ABD üssünü hedef alması ve iki ülke arasındaki müzakerelerin tamamlandığı iddiaları gündemdeyken Ortadoğu'da tekrar savaş çıkması ihtimalini güçlendirdi. Tarafların gerilimi düşürüp müzakereye devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

NE OLMUŞTU

Kuveyt’teki saldırılar öncesinde, İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda kaynağı belirlenemeyen üç patlama sesi duyulmuştu. İran devlet televizyonu, saat 01.30 civarında patlamaların duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini aktarmıştı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ABD’li bir yetkili, ABD ordusunun bölgedeki Amerikan askeri güçlerine ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğine “tehdit oluşturan” bir İran askeri sahasını vurduğunu belirtmişti. Washington yönetimi daha önce de İran’a ait Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen botları vurduğunu öne sürmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek “misilleme hakkını saklı tuttuğunu” açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından İran, Kuveyt’teki ABD üssünü hedef alarak misillemesini gerçekleştirdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
