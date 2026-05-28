Son Dakika | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: İran'dan yeni füze salvosu

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Haberde, "Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor" ifadelerine yer verildi.

PATLAMA HABERLERİ YALANLANDI

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğuna dair haberlerin doğrulanmadığı aktarıldı. İran Ordusu Hava Savunma Komutanlığı Kontrol Merkezi, konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Bender Abbas kentinde patlama meydana geldiğine dair haberlerin doğru olmadığını bildirerek, "Şu ana kadar Bender Abbas'ta herhangi bir patlama meydana gelmemiştir" ifadesini kullandı.

UYARI ATIŞI YAPILDI

Açıklamada, patlamaların kaynağının denizden geldiği ve donanma ile koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere uyarı atışı yapıldığı aktarıldı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN ÇATIŞMALAR

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında sabaha karşı da çatışmalar meydana gelmişti. İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan üç patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.