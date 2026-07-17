Son Dakika | İsrail'de meclis feshedildi seçim tarihi belli oldu

İsrail Meclisi Genel Kurulu, 25. Knesset dönemini sona erdiren ve 27 Ekim'de gerçekleştirilecek 26. dönem seçimleri öncesinde Parti Finansmanı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifi kabul etti. Oylamada 62 milletvekili lehte oy kullanırken, aleyhte veya çekimser oy çıkmadı. Meclis, bugün itibarıyla resmen feshedilerek tatile girdi.

MECLİS FESHEDİLDİ, SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 25. Knesset'in görev süresi sona erdi. 27 Ekim'de yapılacak seçimlerle birlikte yeni dönem meclisinin oluşması bekleniyor. Partilerin mali kaynaklarını daha erken ve daha geniş imkânlarla kullanabilmesinin önü açıldı.

SEÇİM AVANSLARINA YÜZDE 80'E KADAR ARTIŞ

Yapılan düzenlemeye göre, fraksiyonlara verilecek erken seçim finansmanı, milletvekili başına bir finansman biriminin yüzde 70'inden yüzde 80'ine çıkarıldı. Ayrıca, bir fraksiyona sağlanan ek destek, bir finansman biriminden 1,4 birime yükseltildi.

YENİ PARTİLERE AVANS KOLAYLIĞI

Yeni kurulan partiler ve seçim listeleri, teminat karşılığında iki finansman birimi tutarında erken avans alabilecek. Ardından, bu miktar on birime kadar çıkabilecek. Düzenleme, özellikle yeni oluşumların seçim sürecine daha rahat katılmasını hedefliyor.