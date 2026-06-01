Son Dakika | İsrail Ortadoğu'da kaosa devam ediyor! Beyrut'a hava saldırısına karar verdiler

İsrail Başbakanı Binyamin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamayla, İsrail ordusuna Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan ve Hizbullah’ın güçlü kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre Netanyahu’nun açıklaması, bölgede artan sınır çatışmaları ve karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. İsrail tarafı, Dahiye bölgesini Hizbullah’ın askeri ve lojistik merkezlerinden biri olarak değerlendirirken, bu alanın “meşru hedef” olduğunu savunuyor.

İSRAİL'DEN ATEŞKES İHLALİ

Kararın ardından Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayan siviller arasında panik yaşandığı, bazı bölgelerde tahliyelerin hızlandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, özellikle stratejik noktalara yakın mahallelerde araç kuyrukları ve hareketlilik yaşandığını aktardı.

Öte yandan Lübnanlı yetkililer, İsrail’in saldırılarını “ateşkese rağmen tırmanan bir askeri ihlal” olarak nitelendirerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.