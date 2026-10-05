Son Dakika | İspanya erken seçime gidiyor: Sanchez meclisi feshetti

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, parlamentoda yaşanan kritik oylamanın ardından erken seçim sürecini başlattı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sanchez, hükümetin sunduğu iki konut kararnamesinin Temsilciler Kongresi'nde reddedilmesi üzerine parlamentoyu feshetme kararı aldı.

Sanchez'in hafta sonu yakın çalışma ekibiyle yaptığı değerlendirmelerin ardından erken seçim konusunda düğmeye bastığı belirtildi. Hükümetin konut politikalarının temel unsurlarını içeren düzenlemelerin parlamentodan geçmemesi, azınlık hükümetinin meclisteki desteği konusunda yeni bir kriz yarattı.

GÖZLER 29 KASIM'A ÇEVRİLDİ

Erken seçim kararının ardından gözler şimdi İspanya'daki resmi seçim takvimine çevrildi. Mevcut plana göre İspanyol seçmenin 29 Kasım 2026 Pazar günü sandık başına gitmesi bekleniyor.

Ancak seçimin resmen ilan edilmesi için parlamentonun feshi ve seçim çağrısının İspanya Resmi Gazetesi'nde (BOE) yayımlanması gerekiyor. İspanya'daki seçim mevzuatına göre genel seçimlerin, seçim çağrısının yürürlüğe girmesinden 54 gün sonra yapılması gerekiyor.

6 EKİM KRİTİK TARİH

Bu nedenle 29 Kasım tarihinin hayata geçebilmesi için kararın 6 Ekim'de BOE'de yayımlanması kritik önem taşıyor. İlanın ardından 54 günlük seçim takvimi başlayacak ve ülke resmi olarak erken seçim sürecine girecek.

Sanchez'in hamlesiyle Madrid'de siyasi dengeler yeniden hareketlenirken, önümüzdeki haftalarda hükümetin meclisteki konumu ve seçim yarışının seyri İspanya siyasetinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.