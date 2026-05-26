Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Son Dakika | İran'ın liman kentlerinde patlama sesleri

Son Dakika | İran'ın liman kentlerinde patlama sesleri

Son dakika... İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Kısa süre önce aynı eyaletteki liman kenti Bender Abbas'ta da patlama sesleri duyulmuştu.. Patlamaların nedeni henüz açıklanmadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | İran'ın liman kentlerinde patlama sesleri
Son Güncelleme:

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı liman kentleri Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Her üç bölgeden gelen patlama sesleri birbirine yakın zamanlarda kaydedildi.

PATLAMALARIN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Yetkililerden patlamaların nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bender Abbas kentinde daha önce de patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
İran hakkında müthiş iddia! Hamaney uranyumu vermeyi prensipte kabul ettiİran hakkında müthiş iddia! Hamaney uranyumu vermeyi prensipte kabul etti

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM İMHA EDİLECEK

Patlama seslerinin duyulduğu saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zenginleştirilmiş uranyum, derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne, eve döndürülüp imha edilmek üzere veya tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonuyla, yerinde veya üzerinde anlaşmaya varılan başka bir konumda imha edilecek. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya dengi bir kurum, sürece ve olayın kendisine tanıklık edecek."

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İran Ortadoğu Patlama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro