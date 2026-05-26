Son Dakika | İran'ın liman kentlerinde patlama sesleri

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı liman kentleri Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Her üç bölgeden gelen patlama sesleri birbirine yakın zamanlarda kaydedildi.

PATLAMALARIN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Yetkililerden patlamaların nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bender Abbas kentinde daha önce de patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM İMHA EDİLECEK

Patlama seslerinin duyulduğu saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zenginleştirilmiş uranyum, derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne, eve döndürülüp imha edilmek üzere veya tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonuyla, yerinde veya üzerinde anlaşmaya varılan başka bir konumda imha edilecek. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya dengi bir kurum, sürece ve olayın kendisine tanıklık edecek."