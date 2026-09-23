Son Dakika | İran'ın Keşm Adası çevresinde patlama sesleri!
Son dakika... İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roket veya füzenin isabet etmediği belirtildi.
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında bir patlama sesi duyuldu. Haberde, sesin deniz tarafından geldiği kaydedildi ve adada bir patlama olmadığı belirtildi.
ADAYA ROZET VEYA FÜZE İSABET ETMEDİ
IRNA'nın aktardığı bilgilere göre, patlama sesinin duyulmasının ardından adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirlendi. Sesin kaynağına ilişkin henüz bir tespit yapılmadı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
KEŞM ADASI'NIN KONUMU
Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.
AA
Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi