Son dakika | İran'ın ABD'ye ilettiği son teklifin detayları ortaya çıktı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’ye sundukları son barış teklifinde yaptırımların tamamen kaldırılması, İran aleyhindeki BMGK kararlarının iptal edilmesi ve bununla beraber ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini talep ettiklerini duyurdu.

"TÜM CEPHELERDE SAVAŞ SONA ERSİN"

İran ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi ve ABD tarafından uygulanan deniz ablukasının kaldırılmasını , İran’a ait mal varlıklarının da dondurulmadan çıkarılıp kendilerine iadesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre , İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle yaptığı toplantıda Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklifin detayları hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

TEMEL İLKELER ARASINDA NÜKLEER DE VAR

Garibabadi, ABD'nin kesinlikle karşı çıktığını pek çok defa duyurduğu İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını belirtti.