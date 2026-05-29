Son Dakika | İran'dan Trump'a yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayla ilgili beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD ile mutabakata henüz varılmadığını aktaran Bekayi, mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi.

İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı ve ABD ile Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi.

Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi." ifadelerini kullandı.

TRUMP: NİHAİ KARAR İÇİN TOPLANACAĞIZ

Trump, açıklamasında taraflar arasındaki müzakere sürecinde nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir toplantıya katılacağını söylemişti.

ABD Başkanı açıklamasında ayrıca, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ABD tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile yakın işbirliği doğrultusunda çıkarılacağını ve bu kaynakların imha edileceğini savunmuştu. (AA)