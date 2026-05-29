Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Son Dakika | İran'dan Trump'a yalanlama

Son Dakika | İran'dan Trump'a yalanlama

Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a yalanlama geldi. Trump'ın anlaşma ile ilgili ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile henüz mutabakata varılmadığını söyledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | İran'dan Trump'a yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayla ilgili beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD ile mutabakata henüz varılmadığını aktaran Bekayi, mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı ve ABD ile Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi.

Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Trump'tan İran'la anlaşma açıklaması: Nihai karar için toplanıyoruzSon Dakika | Trump'tan İran'la anlaşma açıklaması: Nihai karar için toplanıyoruz

TRUMP: NİHAİ KARAR İÇİN TOPLANACAĞIZ

Trump, açıklamasında taraflar arasındaki müzakere sürecinde nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir toplantıya katılacağını söylemişti.

ABD Başkanı açıklamasında ayrıca, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ABD tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile yakın işbirliği doğrultusunda çıkarılacağını ve bu kaynakların imha edileceğini savunmuştu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran ABD Donald Trump
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro