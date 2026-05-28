Son Dakika | İran'da yine patlama sesleri! Anlaşma olduğu iddia edilmişti

Son dakika... İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda kaynağı belirlenemeyen üç patlama sesi duyuldu. Olaydan kısa süre sonra ABD'li bir yetkili, saldırıyı ABD ordusunun gerçekleştirdiğini söyledi.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda, kaynağı henüz belirlenemeyen üç patlama sesi duyuldu. Kentin hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken, seslerin kaynağını tespit etmek için çalışmalar sürüyor. Patlamaların bildirilmesinden bir süre sonra ABD'li bir yetkili İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte saldırıyı ABD ordusunun gerçekleştirdiğini söyledi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran devlet televizyonunun haberinde, patlamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu."

Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarıldı. Yetkililer, seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediğini, belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ABD SALDIRIYI ÜSTLENDİ

ABD'li bir yetkili, ABD ordusunun bölgedeki Amerikan askeri güçlerine ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğine "tehdit oluşturan" bir İran askeri sahasını vurduğunu belirtti. Aynı yetkili, ABD ordusunun "benzer tehdit" oluşturan birkaç İran insansız hava aracını da "başarıyla durdurduğunu" sözlerine ekledi.

GEÇEN HAFTA DA BENZER BİR SALDIRI OLMUŞTU

ABD, bu hafta başka bir patlamayı da "meşru müdafaa" iddiasıyla üstlenmişti. Washington yönetimi daha önce İran'a ait Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen botları vurduğunu öne sürmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek "misilleme hakkını saklı tuttuğunu" açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İran Ortadoğu Savaş
