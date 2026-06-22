Son Dakika │ İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

İngiltere İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer, Downing Street No.10’da gazetecilere yaptığı açıklamada görevinden çekileceğini duyurdu. Starmer, açıklamasında istifa kararını doğrularken Kral Charles ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Kararın, uzun süredir devam eden parti içi gerilim, seçim sonuçlarındaki düşüş ve tartışmalı atamalar nedeniyle derinleşen kriz ortamında geldiği belirtildi. Özellikle Jeffrey Epstein bağlantılarıyla gündeme gelen Peter Mandelson’un Washington Büyükelçisi olarak atanması, parti içinde ciddi tepki toplamıştı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELMİŞTİ

Mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde alınan ağır yenilgi de Starmer üzerindeki baskıyı artırırken, İşçi Partisi içinde liderlik tartışmaları giderek sertleşti. Eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ile eski Sağlık Bakanı Wes Streeting, son dönemde Starmer’a açık şekilde istifa çağrısı yapan isimler arasında yer aldı.

GÖZLER BURNHAM'A ÇEVRİLDİ

Parti kulislerinde en güçlü lider adaylarından biri olarak ise Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham öne çıktı. Son gelişmeler, Burnham’ın parti içi güç mücadelesinde belirleyici bir konuma yükseldiğine işaret etti.

İstifanın ardından İşçi Partisi’nde yeni liderlik yarışının hızla başlaması beklenirken, İngiltere siyasetinde yeni bir dönemin kapısının aralanabileceği yorumları yapıldı.