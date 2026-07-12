Son Dakika | Hürmüz Boğazı kapatıldı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın 2. bir duyuruya kadar ve ABD'nin müdahaleleri sona erene kadar kapalı olacağını, hiçbir deniz aracının geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bölgedeki askeri hareketliliğe dair açıklama yapan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda seyir talimatlarına uymayan ve uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen bir gemiye yönelik uyarı ateşi açıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü.

ABD: GEMİ HASAR ALDI

ABD'li bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre ise, söz konusu kargo gemisine füze fırlatıldı ve gemi isabet alarak hasar gördü.

Boğazda Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir deniz aracının geçişine izin verilmeyeceğini vurgulayan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi. (AA)

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran basınından gelen bilgilere göre, İran'ın güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

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