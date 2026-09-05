Son Dakika | Hark Adası'nda patlama sesleri

İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan stratejik Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran merkezli Fars haber ajansının aktardığı gelişme, bölgede yeni bir saldırı ihtimalini gündeme getirirken, patlamaların nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters da Fars'a dayandırdığı haberinde patlamaların kaynağının bilinmediğini bildirdi.

İran kaynaklarında, patlama seslerinin Hark Adası açıklarından geldiği ve bölgede gözle görülür bir duman ya da yangın tespit edilmediği belirtildi.

Gelişme, Hark Adası'nın İran'ın petrol ihracatı açısından taşıdığı kritik önem nedeniyle dikkat çekti. İran'ın başlıca petrol terminallerinden birine ev sahipliği yapan Hark Adası, Basra Körfezi'ndeki enerji trafiğinin önemli noktalarından biri konumunda. Bölgedeki gerilim, son günlerde ABD ile İran arasında yeniden tırmanırken, Hark Adası daha önce de olası saldırılarla ilgili tartışmaların merkezine gelmişti.