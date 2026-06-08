Son Dakika | Hamaney'den İsrail'e misilleme açıklaması

İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" dedi. İran, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Lübnan’a düzenlediği saldırılara karşılık olarak füze fırlatmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesaplarından İsrail’e yönelik bir mesaj yayımladı. Hamaney, mesajında İsrail’in geleceğine ilişkin sert ifadeler kullandı.

HAMANEY'DEN SERT MESAJ

Hamaney, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır."

NE OLMUŞTU

İran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlemesine karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı başlattı. İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte hava saldırı sirenleri çaldı. İsrail medyası, İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığını bildirdi. İsrail ordusu ise daha önce ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

(AA)