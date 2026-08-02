Son dakika | Ermenistan'da Paşinyan istifa etti
Son dakika... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetin istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklaması Telegram kanalı üzerinden duyuruldu.
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Ermenistan'da Başbakan Paşinyan yeni seçilen meclisin ilk birleşimi gününde anayasal zorunluluktan dolayı hükümetin istifasını duyurdu. Söz konusu istifa Ermenistan anayasasındaki prosedür kaynaklı.
Ermenistan Anayasa'sında , yeni seçilen Ulusal Meclisin ilk birleşim gününde hükümetin yeni parlamentoya karşı yetkilerini devretmesi ve istifasını vermesi gerekiyor.
Ancak istifaya rağmen yeni kabine kurulana kadar mevcut hükümet görevlerini yürütmeye devam edecek.
Telegramdan duyurulan açıklamada istifa dilekçesinin Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a gönderildiği belirtildi.
Mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı, Meclisin görev süresinin başlamasının ardından parlamento çoğunluğunun gösterdiği adayı başbakan olarak atıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi