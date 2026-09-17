Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York'ta görüşecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin görüşmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu, 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Bu yılki toplantılar, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla düzenlenecek.

Genel Kurulun liderler düzeyindeki görüşmelerinde yaklaşık 190 ülkeden üst düzey temsilcinin yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Genel Kurul'un ilk gününde konuşma yapması ve programda dördüncü sırada kürsüye çıkması öngörülüyor.

Erdoğan ile Trump'ın New York buluşması, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınabileceği temaslardan biri olacak.