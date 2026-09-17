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Halk TV Dünya Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York'ta görüşecek

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York'ta görüşecek

Son dakika haberi... ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta New York’ta görüşeceğini açıkladı.

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York'ta görüşecek
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin görüşmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu, 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Bu yılki toplantılar, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla düzenlenecek.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump New York'ta görüşecek - Resim : 1

Genel Kurulun liderler düzeyindeki görüşmelerinde yaklaşık 190 ülkeden üst düzey temsilcinin yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Genel Kurul'un ilk gününde konuşma yapması ve programda dördüncü sırada kürsüye çıkması öngörülüyor.

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Erdoğan ile Trump'ın New York buluşması, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınabileceği temaslardan biri olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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