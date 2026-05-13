Son dakika | Bir gemide bin 700 kişi karantinaya alındı! Fransa'yı ayağa kaldıran virüs paniği

Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan norovirüs paniği sonrası gemi adeta karantinaya dönüştü. Bir yolcunun hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise mide-bağırsak enfeksiyonu belirtileri gösterdiği olay sonrası bin 700’den fazla kişi gemide izole edildi. Uzmanlar, kapalı ve kalabalık yapıları nedeniyle kruvaziyerlerin özellikle norovirüs salgınları için büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, yaklaşık 50 kişide mide bulantısı, kusma, ishal ve karın krampları gibi norovirüs belirtilerinin görüldüğünü bildirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulanırken ortak kullanım alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

KISA SÜREDE YAYILIYOR

Uzmanlara göre kruvaziyer gemileri, norovirüsün yayılması için en uygun ortamlardan biri olarak görülüyor. Binlerce kişinin aynı anda yemek salonları, koridorlar, havuz alanları ve eğlence merkezlerini kullanması virüsün çok kısa sürede geniş kitlelere bulaşmasına yol açabiliyor.

Dünya genelinde kruvaziyerlerde görülen mide-bağırsak salgınlarının büyük bölümünün norovirüs kaynaklı olduğu belirtildi. Virüs; kirli yiyecek ve suyun yanı sıra kapı kolları, asansör düğmeleri, korkuluklar ve ortak kullanım yüzeyleri üzerinden kolaylıkla yayılabiliyor. Özellikle kapalı alanlarda hızla bulaşabilen virüsün belirtileri çoğu zaman aniden ortaya çıkıyor.

YAŞLILARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Sağlık uzmanları, hastaların büyük bölümünün birkaç gün içinde iyileştiğini ancak yaşlı yolcular ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tablonun ağırlaşabileceğini ifade etti. Bordeaux’daki olayda yaşamını yitiren 90 yaşındaki yolcunun da sağlık durumunun virüsten olumsuz etkilenmiş olabileceği değerlendirildi.

Uzmanlar ayrıca son dönemde adı sıkça anılan hantavirüse de dikkat çekti. Ancak norovirüsün aksine hantavirüs vakalarının kruvaziyerlerde oldukça nadir görüldüğü belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hantavirüsler çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşıyor ve ağır solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Sağlık otoriteleri, kruvaziyer yolculuğuna çıkan kişilere el hijyenine dikkat etmeleri, ortak kullanım alanlarında teması azaltmaları ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurmaları çağrısında bulundu.