Son dakika... Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu... FBI müdahale ediyor

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray çevresinde duyulan çok sayıda silah sesi güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre, Beyaz Saray'a yakın bir konumda bulunan 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue kesişiminden kaynağı henüz belirlenemeyen 20 ila 30 el silah sesi duyuldu.

ABD Gizli Servisi (Secret Service), X üzerinden yaptığı açıklamayla silah seslerini teyit etti. Olayın hemen ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran Gizli Servis ajanları, bahçede bulunan basın mensuplarını güvenlik amacıyla hızla brifing salonuna topladı.

FBI DİREKTÖRÜ PATEL'DEN AÇIKLAMA

Olaya Gizli Servis ile birlikte Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları da müdahale etti. FBI Direktörü Kash Patel, olayla ilgili yaptığı paylaşımda bizzat olay yerinde bulunduğunu ve Gizli Servis ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu ve güvenlik alarmının verildiği esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray binasında bulunduğu kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri bir canlı yayına yansıdı. Sunucunun panik anları kameraya yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, şüphelinin ağır yaralı şekilde ele geçirildiği ve bölgede bulunan bir başka kişinin ise hafif yaralandığını açıkladı.

ABD kaynaklı başka bir ajansta da, şüpheli 'psikolojik sorunları olan bir kişi' olarak tanımlandı ve hakkında daha önce 'uzaklaştırma kararı' çıkarıldığı belirtildi.