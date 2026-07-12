Son dakika | ABD'li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ofisi, ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP: HAYATIMDA TANIDIĞIM EN HARİKA İNSANLARDAN BİRİ

ABD başkanı Trump, Graham'ın ardından sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hayatımda tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham vefat etti! Her zaman çalışkan biriydi ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey’i çok özleyeceğiz!!! AYRINTILAR VE CENAZE DÜZENLEMELERİ DAHA SONRA DUYURULACAK. Ne kadar üzücü!

GAZZE SALDIRILARINI SAVUNUYORDU

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle biliniyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını net şekilde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.

NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'YA GELMİŞTİ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de katılmıştı.

İLK TAZİYE MESAJI İSRAİL'DEN: EN BÜYÜK DOSTLARIMIZDAN BİRİNİ KAYBETTİK

İlk taziye mesajı İsrail'den geldi. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X üzerinden Graham'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı. Ben Gvir'in açıklaması şu şekilde:

Bugün İsrail, en büyük dostlarından birini kaybetti.

Senatör Lindsey Graham, İsrail’in yanında durdu, çünkü bu kolaydı değil, doğru olduğuna inandığı için. Sarsılmaz desteği, cesareti ve ahlaki netliği, milyonlarca İsraillinin hayranlığını kazanmasını sağladı.

İsrail Devleti, onun dostluğunu, sarsılmaz desteğini ve İsrail’in güvenliğine olan kararlı bağlılığını daima hatırlayacaktır.



SAVAŞ AÇIKLAMALARI YAPIP ÇOCUK PARKINA GİTMESİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD'nin İran’a askeri operasyonlar başlamadan önce bu adımı hararetle savunan ve “vuracağız” çıkışlarıyla gündem olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bu açıklamalardan sonra Walt Disney World Resort’ta görüntülenmiş, ABD basını “savaş yanlısı” olarak hedef aldığı Graham’ın tatil karelerini paylaşması ile tartışma yaratmıştı.

İKİ GÜN ÖNCE ZELENSKİ İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Graham ölmeden iki gün önce Rusya-Ukrayna savaşı başlığı ile Ukrayna Devlet Lideri Zelenski ile görüşmüştü.