Son Dakika │ ABD'den İran'a saldırı: Hürmüz'deki gemi saldırılarına yanıt verdik

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırısına karşılık hava harekâtı düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada, "Hürmüz'deki ticari gemi saldırısına yanıt verildi. İran'a hava saldırısı düzenledik." ifadelerini kullandı.

TRUMP İRAN'I ATEŞKESİ İHLAL İLE SUÇLAMIŞTI

"Savaş bitti" denilirken bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından geldi. Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerini dört insansız hava aracıyla hedef aldığını öne sürdü. Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı ticari gemiye yönelik saldırı gerçekleştiği iddia edildi.

Trump, "Bunu yapmamalıydılar. Dün gemiye ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." ifadelerini kullanarak İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savundu.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan dört İHA'dan birinin tankerin güvertesine isabet ettiğini, diğer üçünün ise ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü iddia etmişti.

İran devlet televizyonu bu açıklamaların devamında Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.