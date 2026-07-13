Son Dakika | ABD'den İran'a deniz ablukası! 14 Temmuz TSİ 23.00'te başlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik deniz ablukasının 14 Temmuz günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacağını açıkladı.

CENTCOM, böylece İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğini yeniden abluka altına alacak.

CENTCOM tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutanın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 14 Temmuz saat 16:00'da (Doğu Zaman Dilimi) İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğini yeniden abluka altına alacak.

CENTCOM güçleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giden veya bu bölgelerden gelen gemilere karşı ablukayı uygulayacak. ABD ordusu, ablukayı ihlal etmeyen tüm gemiler için bölgesel sulardan geçişi desteklemeye devam ediyor.

ABD'nin İran'a karşı ablukasının yeniden başlatılması, 13 Nisan - 18 Haziran tarihleri ​​arasındaki ilk uygulamayı takip ediyor. CENTCOM güçleri, iki aylık süre boyunca 140'tan fazla uyumlu gemiyi yeniden yönlendirdi, dokuz uyumsuz gemiyi etkisiz hale getirdi ve insani yardıma destek veren 50'den fazla ticari geminin ablukadan geçmesine izin verdi.

Tüm denizcilerin, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken Denizcilere Duyuru yayınlarını izlemeleri ve 16 numaralı köprüden köprüye kanal üzerinden ABD deniz kuvvetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir."

Ticari denizcilere ek bilgiler resmi bir duyuru yoluyla sağlanacaktır."