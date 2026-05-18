ABD'de 'İslam Merkezi'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika... ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralıların bulunduğu belirtilirken, polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırıda vurulanlar oldu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kayıpları ve yaralıların bulunduğu bildirildi. San Diego Polis Departmanı yetkilileri, saldırıda vurulanlar olduğunu doğruladı.
SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
San Diego Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı. Bölgede güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.
