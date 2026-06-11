Son Dakika | ABD saldıracağız demişti: İran'da patlama sesleri!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’daki başlıca tesislerin bombalanacağını belirterek, “Bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz” dedi. İran’dan yapılan açıklamada ise “her türlü yeni macera veya aptallığa anında yanıt verileceği” belirtilirken, Fars bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası açıklarında ise kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu.

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