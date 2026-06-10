Son Dakika | ABD ordusu 'Trump'ın emriyle' İran'a saldırdı

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından "Trump'ın emriyle" İran'a saldırı başlatıldığı duyuruldu.

İran basını da ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

CENTCOM DUYURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), kendisine ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurdu. Komutanlık, saldırının "Başkomutan Donald Trump"ın talimatıyla "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

'İRAN'A YANIT NİTELİĞİNDEDİR'

CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir."

TRUMP'TAN APACHE AÇIKLAMASI: "O KADAR DA BÜYÜK BİR MESELE DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" demişti. Wall Street Journal gazetesine telefonla yaptığı kısa açıklamada ise Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediğini" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda."

PİLOTLAR DRONLA KURTARILDI, ÇARPMANIN KASITLILIĞI ARAŞTIRILIYOR

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, helikopterin pilotlarının Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etti. Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu, ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.