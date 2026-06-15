Son Dakika | ABD Hava Kuvvetlerine ait bombardıman uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress tipi uçak, Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bulunan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Kazanın yerel saatle sabah 11.20 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Acil durum ekipleri, Los Angeles'ın yaklaşık 100 mil kuzeyindeki olay yerine sevk edildi.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Edwards havaalanında saat 11:20'de düştü. Acil durum ekipleri hemen olay yerine müdahale etti ve durum devam ediyor. Daha fazla bilgi mevcut oldukça verilecektir."