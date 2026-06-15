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Son Dakika | ABD Hava Kuvvetlerine ait bombardıman uçağı düştü

Son dakika haberi... ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-52 Stratofortress tipi bombardıman uçağı kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

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Son Dakika | ABD Hava Kuvvetlerine ait bombardıman uçağı düştü
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress tipi uçak, Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bulunan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Kazanın yerel saatle sabah 11.20 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Son Dakika | ABD Hava Kuvvetlerine ait bombardıman uçağı düştü - Resim : 1

Acil durum ekipleri, Los Angeles'ın yaklaşık 100 mil kuzeyindeki olay yerine sevk edildi.

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HAVA ÜSSÜNDEN AÇIKLAMA

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Edwards havaalanında saat 11:20'de düştü. Acil durum ekipleri hemen olay yerine müdahale etti ve durum devam ediyor. Daha fazla bilgi mevcut oldukça verilecektir."
Son Dakika | ABD Hava Kuvvetlerine ait bombardıman uçağı düştü - Resim : 3
B-52 Stratofortress tipi uçak
Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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