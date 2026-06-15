Son Dakika | ABD Hava Kuvvetlerine ait bombardıman uçağı düştü
Son dakika haberi... ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-52 Stratofortress tipi bombardıman uçağı kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress tipi uçak, Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bulunan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.
Kazanın yerel saatle sabah 11.20 sıralarında meydana geldiği bildirildi.
Acil durum ekipleri, Los Angeles'ın yaklaşık 100 mil kuzeyindeki olay yerine sevk edildi.
HAVA ÜSSÜNDEN AÇIKLAMA
Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün Facebook hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Edwards havaalanında saat 11:20'de düştü. Acil durum ekipleri hemen olay yerine müdahale etti ve durum devam ediyor. Daha fazla bilgi mevcut oldukça verilecektir."
Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi