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Halk TV Dünya Son Dakika | ABD ekonomik savaş için düğmeye bastı: Trump'tan dünya liderlerine İran'la iş yapmayın baskısı

Son Dakika | ABD ekonomik savaş için düğmeye bastı: Trump'tan dünya liderlerine İran'la iş yapmayın baskısı

Son dakika haberi... ABD Hazine Bakanı, İran'a karşı geniş kapsamlı bir ekonomik savaş başlattıklarını duyurdu. Bakan Bessent, Trump'ın diğer ülkelere İran'la iş yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

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Son Dakika | ABD ekonomik savaş için düğmeye bastı: Trump'tan dünya liderlerine İran'la iş yapmayın baskısı
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı küresel çapta bir ekonomik savaş başlattıklarını açıkladı. İran ile iş birliği yapan ülkelere yaptırım uygulanacağı sinyalini veren Bessent, kısıtlamaların delinmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD EKONOMİK SAVAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Ülkesinin Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım politikasına dair bir basın toplantısı düzenleyen Bessent, Washington'ın, İran'ın küresel finansal bağlantılarını hedef alan kapsamlı bir operasyona giriştiğini duyurdu.

İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik uyarısını netleştiren Hazine Bakanı, "İran'la birlikte hareket eden ülkeler de onunla birlikte izole edilecek." ifadelerini kullandı. Bessent ayrıca İran'a yardım eden ülkelerin ABD doları sisteminden çıkarılabileceğini belirterek "Hiç kimse ABD yaptırımlarının kapsama alanının üzerinde değildir." dedi.

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ABD'DEN ÇİN'E UYARI

İran'ın en önemli ticari ortaklarından biri olan Çin'e yönelik olası yaptırımlara da değinen Bessent, Çin-İran ilişkileri hakkında "Hiç kimse ABD yaptırımlarının kapsama alanının üzerinde değil." diyerek ekonomik bağların sürdürülmesinin ağır sonuçları olacağı ikazında bulundu.

TRUMP'IN DİĞER ÜLKELERE BASKISINI AÇIKLADI

Başkan Donald Trump'ın diğer ülke liderleriyle temas kurarak İran'la ekonomik iş birliğini sonlandırmaları yönünde telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Bessent, Tahran'ı yatıştırmaya dayalı politikaların artık işe yaramayacağını savundu.

BÜYÜK FİNANS KURULUŞUNA YAPTIRIM SİNYALİ

Bu hafta içinde önemli bir finans kuruluşunun yaptırım listesine alınmasını beklediklerini açıklayan Bessent; İran kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine karışanların ABD dolarına erişiminin tamamen kesileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
ABD İran Savaş Ekonomi
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