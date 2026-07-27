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Sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı, hayalindeki evin sahibi oldu

Avustralya'da yaşayan Damian Gordon, 7 yılda sokaklardan topladığı 450 binden fazla şişe ve kutuyla hayalindeki eve kavuştu. İade sistemiyle 46 bin dolar peşinat biriktiren genç adam, eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı.

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Sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı, hayalindeki evin sahibi oldu

36 yaşındaki Damian Gordon, 7 yıl boyunca topladığı 450 binden fazla kutu ve şişeyle hayalindeki eve kavuştu. Çevre temizliği amacıyla başladığı geri dönüşüm hamlesiyle 46 bin Avustralya doları peşinat biriktiren Gordon, eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı.

Sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı, hayalindeki evin sahibi oldu - Resim : 1

İADE SİSTEMİYLE BİRİKİM YAPTI

Avustralya'nın Central Coast bölgesinde yaşayan genç adam, 2017 yılında sokaklardan, plajlardan ve parklardan geri dönüştürülebilir malzeme toplamaya başladı. Ülkedeki iade sistemi kapsamında atık başına 10 sent kazanan Gordon, toplama kapasitesini artırmak için her yıl 500'den fazla etkinliğin düzenlendiği müzik festivallerine gönüllü olarak katıldı.

Sadece kutu ve şişe toplamakla kalmayan Gordon, festivallerde terk edilen çadırları ve hiç açılmamış gıdaları da değerlendirdi.

Sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı, hayalindeki evin sahibi oldu - Resim : 2

"KULLAN-AT TOPLUMUNDA YAŞIYORUZ"

Haftalarca yetecek gıda maddelerini bu alanlardan temin ettiğini belirten Damian Gordon, "Çok fazla atık var, tam anlamıyla kullan-at bir toplumda yaşıyoruz" diyerek tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Sürecin zamanla bir yaşam tarzına dönüştüğünü vurgulayan Gordon, birikim serüvenini "Sadece birikti" sözleriyle özetledi.

Sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı, hayalindeki evin sahibi oldu - Resim : 3

TARİHİN EN BÜYÜK BİREYSEL ÇABASI

Exchange for Change CEO'su Danielle Smalley, genç adamın 450 binden fazla kutuyu ekonomiye kazandırmasını geri dönüşüm programı tarihinin en büyük bireysel çabalarından biri olarak nitelendirdi.

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Yeni evini de topladığı geri dönüştürülmüş eşyalarla döşeyen Gordon, kredi ödemelerini yaparken dahi sokaklardan atık toplamaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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