Sıradan emekli 85 bin TL alırken… Merkel'in aylık geliri Avrupa'da tartışma yarattı

Almanya’da emeklilik sistemi üzerinden başlayan yeni tartışmaların merkezinde bu kez ülkenin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri yer aldı. 16 yıl boyunca başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel’in, görev sonrası elde ettiği aylık gelir kamuoyunda dikkat çekici bir gündem oluşturdu.

Resmi hesaplamalara göre Merkel’in brüt emeklilik gelirinin yaklaşık 15 bin euro (801.498,00 Türk Lirası) seviyesinde olduğu belirtildi. Bu tutarın, standart sosyal sigorta emekliliğinden değil, Federal Bakanlar Yasası kapsamında belirlenen üst ödeme kriterlerinden hesaplandığı bildirili. Ancak hükümet, kişisel verilerin gizliliğini gerekçe göstererek net rakamları kamuoyuyla paylaşmadı.

Toplam siyasi kariyeri 31 yılı aşan Merkel; milletvekilliği, bakanlık ve başbakanlık görevlerinin ardından emeklilik haklarını en üst seviyeden elde eden isimlerden biri olarak öne çıktı.

ÖZEL PERSONELLER TAHSİS EDİLMİŞ

Bu yüksek gelire ek olarak Merkel’e devlet tarafından sağlanan çeşitli ayrıcalıklar da dikkat çekti. Eski başbakan için özel bir ofis tahsis edildiği, bu ofiste bir ofis yöneticisi, iki danışman, sekreter ve şoför gibi destek personellerinin görev yaptığı belirtildi. Ayrıca güvenlik hizmetlerinin de Federal Kriminal Dairesi tarafından sağlanmaya devam ettiği açıklandı.

Siyasi çevrelerde ise eski üst düzey yöneticilere sağlanan bu kapsamlı imkanların değiştirilmesine yönelik güçlü bir siyasi irade oluşmadığı ifade edildi.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Görevinden ayrıldıktan sonra daha çok uluslararası konferanslara katılan ve kitap çalışmalarıyla gündeme gelen Merkel’in, yıllar boyunca ertelediği kişisel programlarını da hayata geçirmeye başladığı belirtildi.

Ancak tüm bu tablo, Almanya’da sosyal adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ortalama emekli gelirinin oldukça üzerinde seyreden bu ayrıcalıklı sistem, özellikle ekonomik eşitsizlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde kamuoyunun eleştiri odağı haline gelmiş durumda.