Sınıfta dehşet! 14 yaşındaki öğrenciden öğretmenine bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Co-op Academy okulunda meydana gelen bıçaklı saldırı ülke gündemine oturdu. Salı sabahı yaşanan olayda bir öğretmen ile iki öğrenci yaralanırken, 14 yaşındaki kız öğrenci hakkında üç kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.

Yerel saatle sabah 08.30 sıralarında okulda alarm verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fen bilgisi öğretmeni Maysum Abdullah ile 14 yaşındaki iki öğrencinin bıçaklandığı açıklandı.

TERÖRLE MÜCADELE BİRİMİ DEVREYE GİRDİ

Greater Manchester Polisi, savcılığın onayının ardından gözaltındaki 14 yaşındaki kız öğrencinin üç kez cinayete teşebbüs ve okul yerleşkesinde iki kez kesici alet bulundurma suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.

Saldırının ardından soruşturma, olayın koşulları nedeniyle Kuzey Batı Terörle Mücadele Birimi tarafından devralındı. Ancak yetkililer, olayın şu aşamada terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini vurguladı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Yaralanan öğretmen ve iki öğrenci hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi. Boynundan ve elinden yaralanan öğretmen Maysum Abdullah, evine döndükten sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyileşiyorum ancak hâlâ çok ağrım var. Polis olayla ilgili ifade vermemi istedi fakat şu an bunun için uygun bir ruh halinde değilim" dedi.

Öğretmenin eşi Samia Abdullah ise sosyal medya paylaşımında yaşadıkları korku dolu süreci anlatarak, eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak ailenin yaşanan olayın psikolojik etkileriyle mücadele ettiğini ifade etti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüpheli öğrencinin 12 Haziran'da Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını açıkladı.