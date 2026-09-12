Sosyal medyada döner kesen, oyun oynayan ve otomobil park eden dijital bir sineğin görüntüleri hızla yayıldı. Google Research ve uluslararası bilim ortakları minik bir meyve sineğinin tüm beynini milim milim haritaladı ve internete yükledi.

Geliştiriciler, meyve sineğinin sinir bağlantılarını örnek alan modeli farklı simülasyonlara bağladı. Açık kaynak olarak paylaşılan bu devasa sinir ağını bilgisayarlarına indiren yazılımcılar, dijital sineği simülasyon ortamlarında akıl almaz testlere sokmaya başladı. Dikkat çekici görüntüler akıllara sineğin bilincinin olup olmadığı sorusunu getirdi.

SİNEĞE DÖNER KESTİRDİLER

Geliştiriciler sineğin dijital beynini kullanarak popüler bilgisayar oyunu Doom üzerinde özel bir deney gerçekleştirdi. Oyunun ekran görüntüleri sineğin görsel nöronlarına bağlandı ve üretilen sinyaller karakteri hareket ettirip ateş etmeye yönlendirdi. Sanal ortama aktarılan sinek beyni Super Mario 64 oyununda koşturuldu ve ritim oyunlarında müzikle eşzamanlı tepkiler verdi.

Teknolojinin sınırlarını zorlayan bağımsız yazılımcılar simülasyonları sadece oyunlarla sınırlı bırakmadı. Yazılımcı Breg Grockman bu devasa sinir ağını kullanarak sineğin beyninde sanal bir araca başarılı şekilde paralel park yaptırdı. Dijital sineğe ayrıca sosyal medya akışında kaydırma işlemi yaptırıldı, sanal Rubik küpü çözdürüldü ve döner kestirildi.

BİLİNCİ VAR MI YOKSA SİMÜLASYON MU?

Ortaya çıkan bu ilginç yetenekler akıllara dijital sineğin gerçek bir bilinci olup olmadığı sorusunu getirdi. Uzmanlar ortada bir zihin aktarımı bulunmadığını ve sistemin sadece elektriksel sinyallerle çalışan bir ağdan ibaret olduğunu belirtiyor. Yazılımcı Jessica Paquette yazılan test kodlarının tamamen yapay zeka ile eğlence amaçlı üretildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu bu dijital canlandırmanın bir bilinç taşımadığını açıkça vurguladı. Yılancıoğlu, "Bu bir zihin aktarımı değil. Bilinç de yok. Gösterilen şey şu oldu kısaca, küçük bir beynin bağlantı düzeni, doğru eğitilince karmaşık bir hareketi yönetebiliyor." diyerek konuya açıklık getirdi. Bir sineğin sadece yürümek için bile 59 farklı eylem boyutunu koordine etmek zorunda olması, kurulan bu bağlantı düzeninin ne kadar karmaşık bir hareket yeteneği sunduğunu gözler önüne serdi.

TÜM SİNİR YOLLARI KESİNTİSİZ İZLENDİ

Bilim insanları bu haritayı çıkarmak için erkek meyve sineğinin sinir sistemini ince kesitlere ayırarak elektron mikroskoplarıyla taradı. İki boyutlu görüntüler yapay zeka yardımıyla birleştirildi ve toplamda 166 binden fazla nöron haritalandı. Uzmanlar tarafından doğrulanan ağ üzerinde yaklaşık 125 milyon sinaptik bağlantı tespit edildi.

Araştırma ekibi bu sistemin duyusal girdinin harekete dönüşümünü gözlerden bacaklara kadar kesintisiz izleme fırsatı sunduğunu bildirdi. Google Research yetkilileri çalışmanın nörobilim alanında devrim yarattığını ve beynin işleyiş mekanizmasını anlama sürecini hızlandıracağını vurguladı. Çalışma sayesinde erkek ve dişi sinek beyinleri arasındaki davranışsal farkları yöneten hücre tipleri de saptandı.

Kur yapma ve alan savunması gibi eylemleri kontrol eden 262 farklı hücre tipinin sadece erkeklerde bulunduğu ortaya çıktı. İnsan beynindeki 86 milyar nöronu haritalamanın oluşturduğu devasa veri yükü şu anda çözülemeyecek olsa da, bilim insanları bir sonraki haritalama hedefleri arasında zebra balıkları ve farelerin yer aldığını duyurdu.