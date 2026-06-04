Şili'de öğrenciler ayakta: Hükümet protestolarında 12'si polis 25 kişi yaralandı

Şili Öğrenci Konfederasyonu (CONFECH) çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler, kent merkezinde düzenledikleri gösterilerde özellikle eğitim alanındaki bütçe kesintilerine tepki gösterdi. Protestolar sırasında bazı gruplarla polis arasında arbede yaşanırken, çevrede maddi hasar oluştu. Toplamda 25 kişi yaralanırken yaralıların 12'sinin polis olduğu öğrenildi.

Eylemcilerin taş ve sopalar kullandığı olaylar nedeniyle başkentte ulaşım da olumsuz etkilendi. Güvenlik gerekçesiyle Santiago metrosunun merkez hatlarındaki bazı istasyonlar geçici olarak kapatılırken, şehir trafiğinde uzun süre aksama yaşandı.

Öğrenci grupları, hükümetin politikalarını geri çekmemesi halinde daha geniş katılımlı eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

11 Mart'ta göreve başlayan aşırı muhafazakar Jose Antonio Kast, kamu maliyesini düzeltmek amacıyla 18 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık harcama kesintisi yapma vaadiyle iktidara gelmişti.

Bu kapsamda Kast, bakanlık bütçelerinde yaklaşık yüzde 3'lük kesintiyi öngören "kapsamlı kemer sıkma planının" uygulanması talimatını vermişti.

Öğrenciler, öğretmenler ve sendikalar, Kast hükümetinin kemer sıkma programı kapsamında en büyük bütçe kesintilerini eğitim alanında uyguladığını öne sürüyor.

Protestocular, söz konusu kesintilerin okulların ve üniversitelerin mali kaynaklarını azaltacağını, eğitim hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor. (AA)



Kapak resmi: Arşiv 2019 - Şili (AA)