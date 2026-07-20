Şiddetli yağış felakete dönüştü! 20 ölü, 100'ü aşkın kayıp
Afganistan’ın Nuristan bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu ani sellerde en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 80’i aşkın kişi yaralandı. Yetkililer, 100’den fazla kayıp için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi, Nuristan'ın Parun kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani sellerin meydana geldiğini duyurdu. Faciada 20 kişi yaşamını yitirdi, 80'i aşkın kişi yaralandı ve 100'den fazla kişi kayboldu.
Afganistan'ın Nuristan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.
Tolo News'ün haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi'nden (ANDMA) konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Nuristan'ın Parun kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani seller meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, ani sellerde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu belirtilerek, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
(AA)