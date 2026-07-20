Halk TV Dünya Şiddetli yağış felakete dönüştü! 20 ölü, 100'ü aşkın kayıp

Şiddetli yağış felakete dönüştü! 20 ölü, 100'ü aşkın kayıp Afganistan’ın Nuristan bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu ani sellerde en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 80’i aşkın kişi yaralandı. Yetkililer, 100’den fazla kayıp için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.