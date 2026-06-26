Sıcaklık 44 dereceyi geçince vantilatör savaşına başladılar

Fransa, son günlerin en sert sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hem şehir yaşamı hem de kamu hizmetleri ciddi şekilde aksama yaşanırken birçok bölgede vatandaşlar serinleyebilmek için klima satış noktalarına yönelirken, mağazalarda yoğunluk dikkat çekti.

KLİMA SAVAŞLARI

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte klima talebi patladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mağazalarda uzun kuyruklar oluştuğu ve ürün stoklarının hızla tükendiği görüldü. Vatandaşların serinleme arayışı adeta bir “yarışa” dönüştü.

GÜNEŞLE KAHVALTI HAZIRLADI

Sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri ise bir vatandaşın sıra dışı kahvaltı hazırlama yöntemi oldu. Mutfak yerine güneşi kullanan kişi, tavayı doğrudan pencere kenarına bırakarak yumurtayı güneş ısısıyla pişirdi. Kısa sürede pişen yumurta, sıcaklığın ulaştığı seviyeyi sembolleştiren bir görüntüye dönüştü.

TARİHİ SICAKLIK DEĞERLERİ

Ülkede 23 Haziran’da ortalama sıcaklık 29,9 dereceye çıkarak 1947’den bu yana haziran aylarının en yüksek değeri kaydedildi. Paris’te 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar, ülkenin güneybatısındaki Pissos kasabasında ise 44,3 dereceye kadar ulaştı. Meteoroloji uzmanları bu değerleri “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DEVREDE

Yetkililer kırmızı alarm verilen bölgelerde bir dizi önlem aldı. Bazı şehirlerde alkol satışına kısıtlama getirilirken, açık hava etkinlikleri ve spor organizasyonları iptal edildi. İnşaat sektöründe ise çalışma saatleri sabahın erken dilimlerine çekildi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Fransız yetkililer, iki çocuğun araç içinde sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Boğulma vakalarıyla birlikte toplam can kaybının 50’ye ulaştığı bildirilirken sağlık otoriteleri, sıcaklıkların birkaç gün daha etkili olacağı uyarısında bulundu.

TÜM AVRUPA ETKİ ALTINDA

Kriz yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı. İngiltere, Almanya ve İtalya’da da peş peşe uyarılar yapılırken, İspanya’nın Madrid kentinde aşırı sıcak nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Bol sıvı tüketilmesi ve güneşten korunma çağrısı yapılırken, sağlık risklerinin ciddi boyutta olduğu belirtildi.

NEDENİ ISI KUBBESİ

Uzmanlara göre bu olağanüstü sıcakların temelinde Batı Avrupa üzerinde uzun süre etkili olan “ısı kubbesi” yer alıyor. Bu meteorolojik sistem, sıcak havayı bölgede hapsederek sıcaklıkların günlerce yüksek kalmasına yol açıyor.

Copernicus verileri, Batı Avrupa’da ortalama sıcaklıkların uzun dönem normlarının 12 derece üzerine çıktığını gösterdi. Bilim insanları, Avrupa’nın iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen kıta haline geldiğini belirtirken bu tür aşırı sıcakların gelecekte daha sık yaşanacağını ifade etti.