Sıcak hava dalgası ülkeyi esir aldı: Fransa'da iki nükleer reaktörde faaliyetler durdu

Fransa'da artan sıcaklıklar nedeniyle yürürlüğe konulan çevre kısıtlamaları kapsamında iki nükleer reaktörün daha faaliyeti durduruldu.

Bu karar; nüfusu, altyapıyı ve enerji sistemini aynı anda etkileyen tarihi bir sıcak dalgası bağlamında alındı.

SICAK HAVA DALGASI FRANSA'YI ESİR ALDI

Fransa'da sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. Hafta başında sıcaklıklar nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiği ülkede,18 Haziran'dan bu yana 40'tan fazla kişi serinlemek için girdikleri suda boğuldu.

Bunun üzerine ülkenin büyük bir bölümünde kırmızı alarm ilan edildi. Artan sıcaklıklar ülkenin enerji kaynağını da olumsuz etkiledi.

NÜKLEER REAKTÖRLERDE FAALİYETLER DURDURULDU

Euronews'te yer alan habere göre; başkent Paris'in kuzeydoğusundaki Aube bölgesinde bulunan Nogent-sur-Seine ile Lyon yakınlarındaki Ain bölgesinde bulunan Bugey sahalarındaki nükleer reaktörlerin kapatılması, tesisleri soğutmak için kullanılan nehir sularının sıcaklığındaki artış nedeniyle tetiklendi.

Bunun üzerine her iki nükleer reaktörde faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Nogent-sur-Seine ve Bugey'deki durdurma kararları münferit vakalar değil. Pazartesi gününden itibaren, ülkenin güneybatısındaki Garonne Nehri üzerinde bulunan Golfech santralindeki bir reaktörün de faaliyeti durdurulmuştu.

BAZI SANTRALLERDE ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Fransız nükleer filosundaki diğer bazı santrallerde de çevre kısıtlamalarına uymak adına üretim kapasitesi düşürüldü. EDF, şu anda aktif olan ve geçen yıl Fransa'da üretilen elektriğin yaklaşık %70'ini sağlayan 57 nükleer reaktörü işletiyor.

Bu önlemlere rağmen yetkililer güvence vermeye çalışıyor. Elektrik şebekesi yöneticisi RTE, bazı tesislerin geçici olarak devre dışı kalması dikkate alındığında bile mevcut üretim kapasitesinin ülkenin enerji arzını güvence altına almak için yeterli olduğunu belirtti.