Sıcak hava dalgası Avrupa'yı vurdu! Evlerde klima yerine bu yöntem uygulanıyor

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgaları günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Ancak klima kullanımının yaygın olmaması nedeniyle milyonlarca kişi evlerini serin tutabilmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Özellikle Fransa'da pencereleri alüminyum folyo ile kaplanan binalar dikkat çekici görüntüler oluştururken, şehir yönetimleri de uzun vadeli çözümler üzerinde çalışıyor.

NEDEN ALÜMİNYUM FOLYO?

Paris başta olmak üzere sıcaklığın yükseldiği birçok kentte ev sahipleri, güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesini engellemek amacıyla camlarını alüminyum folyo veya yansıtıcı acil durum örtüleriyle kaplıyor. Böylece güneşten gelen ısının önemli bir kısmı dışarı yansıtılıyor ve evlerin gün içinde daha az ısınması hedefleniyor.

Sadece vantilatör kullanmanın yeterli olmadığı evlerde bu yöntem, özellikle klima bulunmayan dairelerde en pratik çözümlerden biri olarak görülüyor.

BİNALARIN YAPISI AŞIRI SICAKLARA UYGUN DEĞİL

Avrupa'nın birçok kentindeki konutlar onlarca hatta yüzlerce yıl önce, sert kış şartları düşünülerek inşa edildi. Kalın taş duvarlar ve güçlü yalıtım sistemleri kışın içerideki sıcaklığı korurken, yaz aylarında ise içeri giren ısıyı uzun süre muhafaza ediyor.

Bu nedenle gündüz saatlerinde ısınan binalar gece hava serinlese bile kolay kolay soğumuyor ve yaşam alanları bunaltıcı hale geliyor.

TARİHİ DOKUYU KORUMA KURALI

Klima kullanımının düşük olmasının nedenlerinden biri de tarihi şehir merkezlerinde uygulanan koruma kuralları. Paris, Roma ve benzeri kentlerde birçok tarihi yapının dış cephesine klima ünitesi monte edilmesine izin verilmiyor. Bu nedenle bina sakinleri alternatif serinleme yöntemlerini tercih ediyor.

ÇEVRE VE ENERJİ KAYGILARI

Avrupa'da bireysel klima kullanımına temkinli yaklaşılmasının bir diğer nedeni ise çevresel etkiler. Klimaların yüksek elektrik tüketmesi ve dışarı sıcak hava üfleyerek şehirlerdeki sıcaklığı artırması, birçok ülkede eleştiriliyor.

Bu nedenle enerji verimliliğini artıran ve karbon salımını azaltan uygulamalar ön plana çıkarılırken, bireysel çözümler yerine ortak altyapı projeleri teşvik ediliyor.

PARİS YER ALTINDAN SERİNLETİLİYOR

Fransa'nın başkenti, sıcak hava dalgalarına karşı dikkat çeken projelerden birini hayata geçirdi. Seine Nehri'nin serin suyundan yararlanan yer altındaki bölgesel soğutma ağı sayesinde müzeler, hastaneler ve çeşitli kamu binaları merkezi olarak soğutuldu.

Yetkililer, daha az enerji tüketen bu sistemin ilerleyen dönemde konutlarda da yaygınlaştırılmasını planlıyor.

YEŞİL ŞEHİR HEDEFİ

Avrupa kentleri sadece bugünün sıcaklarına değil, geleceğin iklim koşullarına da hazırlanıyor. Bu kapsamda güneş ışınlarını daha fazla yansıtan açık renkli çatı uygulamaları yaygınlaştırılıyor, yeni parklar oluşturuluyor ve kent içinde ağaçlandırma çalışmaları artırılıyor.

Ayrıca hava akışını kolaylaştıracak şehir planlamalarıyla sıcaklığın düşürülmesi hedefleniyor. Böylece geçici çözümler yerine, şehirlerin iklim değişikliğine daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.