Sıcak hava balonu gökyüzünde alev aldı: 8 ölü, 13 yaralı

Brezilya’nın güneyinde bulunan Santa Catarina eyaletinde pazar günü meydana gelen sıcak hava balonu kazası, büyük bir faciaya dönüştü. Turistik amaçla havalanan ve içinde 21 kişinin bulunduğu balon, henüz belirlenemeyen bir nedenle havadayken alev aldı.

Yangının sepet kısmında başladığı değerlendirilirken, olay anında büyük bir panik yaşandı. Pilotun ifadelerine göre, alevleri fark eden pilot hızla irtifa kaybederek balonu yere indirmeye çalıştı. Yere oldukça yaklaşıldığında yolculara atlamaları yönünde talimat verildi.

YERE ÇAKILDI

Bazı yolcular bu uyarıya uyarak kendilerini sepetten dışarı bırakmayı başarırken, bir kısmı ise yaşanan yoğun panik nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Bu sırada alevlerin hızla yayılması ve balonun dengesinin bozulmasıyla birlikte taşıma gücü yeniden değişti ve balon kısa süreliğine tekrar yükseldi.

Ancak kontrolün tamamen kaybedilmesiyle birlikte sıcak hava balonu sert bir şekilde yere çakıldı. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybederken, pilot dahil 13 kişi sağ olarak kurtarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Santa Catarina Hükümeti Basın Ofisi, olayın ardından bölgede acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Eyalet polisi yetkilisi Tiago Luiz Lemos ise yaptığı açıklamada, kazanın seyrini pilotun ifadelerine dayanarak aktardı ve balonun sepet kısmında başlayan yangının olayın kritik noktası olduğunu vurguladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini netleştirmek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.