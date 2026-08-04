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Halk TV Dünya Sıcak dalgası felakete dönüştü: Dev yırtıcılar peş peşe yaşamını yitirdi

Sıcak dalgası felakete dönüştü: Dev yırtıcılar peş peşe yaşamını yitirdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde sıcak çarpması şüphesiyle tedaviye alınan 3 dişi aslan birer hafta arayla yaşamını yitirdi. Otopside sıvı kaybı ve organ yetmezliği tespit edilen diğer hayvanların tedavisi sürüyor.

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Sıcak dalgası felakete dönüştü: Dev yırtıcılar peş peşe yaşamını yitirdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde sıcak çarpması şüphesiyle tedavi altına alınan 3 aslan hayatını kaybetti. Otopside sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildi.

Tama Hayvanat Bahçesi'nde temmuz ortasında 16 aslandan 10'u ayağa kalkamama ve iştahsızlık belirtileri gösterdi. Yetkililer ilaç tedavisi uygulayarak hayvanların vücut ısılarını düşürmeye çalıştı.

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ÜÇ DİŞİ ASLAN BİRER HAFTA ARAYLA ÖLDÜ

Tedaviye yanıt veremeyen 3 yaşındaki dişi aslan 28 Temmuz'da, 11 yaşındaki dişi 31 Temmuz'da, 15 yaşındaki dişi ise 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

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OTOPSİDE ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SAPTANDI

Her üç aslana yapılan otopside sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildi. Kesin ölüm nedeni test sonuçlarının ardından netleşecek. Halen tedavisi süren diğer 3 aslanın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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