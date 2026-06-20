Servetini ailesine bırakmak istememişti! Ünlü şarkıcının annesinden yürek yakan veda

Brezilya'da iki helikopterin havada çarpışması sonucu hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Oliver Tree'nin ardından ailesinden ilk duygusal açıklama geldi. Sanatçının annesi Christine Begin Nickell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğluna veda ederken, daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Facebook üzerinden yayımladığı mesajında Nickell, "Sevgili oğlumuz Oliver, bu dünyayı daha iyi bir yer yaptın. Seninle gurur duyuyoruz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı. Paylaşımına üç kırık kalp emojisi ekleyen anne, kısa sürede binlerce destek mesajı aldı.

SEVENLERİNDEN AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Nickell'in yayımladığı fotoğraf ise dikkat çekti. Görüntüde Oliver Tree'nin yıllardır sahne kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen uzun saçları ve karakteristik kaküllerinin bulunmadığı görüldü. Hayranları, sanatçının doğal haliyle yer aldığı kareyi büyük ilgiyle karşıladı.

Paylaşımın altına yorum yapan aile dostları ve sevenleri, Tree'nin müziğiyle milyonlarca kişiye ulaştığını ve ardında unutulmayacak bir sanat mirası bıraktığını ifade etti. Çok sayıda kullanıcı, sanatçının eserlerinin yaşamaya devam edeceğini belirterek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

VASİYET AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Oliver Tree'nin ölümünden önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı. Ünlü sanatçı, nisan ayında katıldığı bir podcast yayınında vefat etmesi halinde servetinin ailesine aktarılmasını istemediğini söylemişti.

Sahip olduğu maddi varlığın tamamen kendisine ait olmadığı düşüncesini dile getiren Tree, "Aileme bir kuruş bile bırakmayacağım" sözleriyle dikkat çekmişti. Sanatçı, gelecekte çocuk sahibi olması halinde yalnızca eğitim giderlerinin karşılanacağını, geri kalan tüm mal varlığının ise genç ve bağımsız sanatçıların desteklenmesi amacıyla kullanılacağını açıklamıştı.

Ölümünün ardından annesinin duygusal paylaşımı ve sanatçının servetine ilişkin sıra dışı vasiyet açıklamaları, sosyal medyada yeniden geniş yankı uyandırdı.