Serinlemek için girdi, bir daha çıkamadı! Bakanın eşi gölde kayboldu

İtalya’da etkisini artıran kavurucu sıcaklar, bu kez Roma’nın yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Vico Gölü’nde yaşanan dramatik bir olayla gündeme geldi. Aile ve Eşit Fırsatlar Bakanı Eugenia Roccella’nın eşi Luigi Cavallari, Cumartesi günü öğleden sonra bulunduğu tekneden suya atlayarak serinlemek istedi.

Ancak kısa süre içinde her şey beklenmedik bir şekilde değişti. Cavallari, suya girdikten hemen sonra yeniden yüzeye çıktı ve kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bu ifadenin ardından ise bir anda gözden kayboldu.

Teknenin akıntıyla hızla sürüklenmesi nedeniyle olay anında müdahale şansı kaybedildi. Kısa süre içinde bölgede endişe büyürken, Cavallari’ye ulaşılamadığı bildirildi.

DEV ARAMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgede adeta seferberlik ilan edildi. Cavallari’yi bulmak için gölde dalgıç ekipleri, helikopterler, sonar cihazları ve uzaktan kumandalı su altı robotları devreye sokuldu.

Ancak arama çalışmalarını zorlaştıran ciddi engeller bulunuyor. Gölde görüş mesafesinin birkaç metre derinlikte neredeyse sıfıra düştüğü, ayrıca yoğun çamur tabakası ve sık su bitkilerinin dalgıçların hareket alanını kısıtladığı aktarıldı.

“ISI ŞOKU” İHTİMALİ GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan değerlendirmelere göre olayın, ani sıcaklık değişiminden kaynaklanan bir sağlık problemiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Uzman görüşlerine göre, hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece olduğu bölgede göl suyunun çok daha soğuk olması ciddi bir termal şok riski yaratmış olabilir.

Bu büyük sıcaklık farkının, vücutta ani reaksiyona yol açarak kişinin kontrolünü kaybetmesine neden olabileceği ifade edildi.