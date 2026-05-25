Sel felaketi Çin’i vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişiden haber alınamıyor

Çin, günlerdir etkisini artıran şiddetli yağışların yol açtığı sel tehlikesiyle mücadele ediyor. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde birçok eyalet için en üst düzey afet uyarısı devreye sokulurken, meteoroloji ve afet yönetim birimleri kritik bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ile Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yapılan ortak açıklamada, Anhui eyaletinin batısı ile Hubey eyaletinin doğusunda ani sel riskinin “çok yüksek” seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu bölgelerde “kırmızı alarm” ilan edildi. Yetkililer, özellikle dağlık alanlardan gelen taşkın sularının kısa sürede büyük felaketlere dönüşebileceğine dikkat çekti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji raporlarına göre sağanak yağışların etkisi yalnızca bu bölgelerle sınırlı kalmayacak. Hınan’ın güneyi, Anhui’nin batı ve güney kesimleri, Hunan’ın kuzeybatısı, Ciangşi’nin kuzeydoğusu ve Çonçing çevresinde yoğun yağışların gece boyunca sürmesi bekleniyor. Bazı noktalarda kuvvetli fırtına ve yıldırım riskinin de bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey eyaletlerinin bazı bölümleri için de ikinci en yüksek seviye olan “turuncu alarm” yayımladı. Yerel yönetimlerden riskli bölgelerde anlık takip yapılması, olası taşkın alanlarında yaşayanların önceden tahliye edilmesi ve acil müdahale ekiplerinin hazır tutulması istendi.

CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Felaketin en ağır hissedildiği yerlerden biri ise ülkenin güneybatısındaki Çongçing oldu. Hafta sonundan bu yana devam eden sağanaklar nedeniyle çok sayıda ilçe sular altında kaldı. Yerel yönetimler tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişiden ise halen haber alınamadığı duyuruldu.

Yongçuan ilçesinde kayıpların büyük bölümünün meydana geldiği belirtilirken, Beybey ilçesinde de iki kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu açıklandı. Bölgede yaşayan toplam 1805 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artan risk nedeniyle Yongçuan’da en yüksek seviyeye yakın 1. derece acil durum ilan edilirken, çok sayıda ilçe ve beldede farklı seviyelerde afet alarmı uygulamaya konuldu. Şiddetli yağışların ardından 22 farklı bölgede nehirlerin su seviyesinin kritik eşikleri geçtiği kaydedildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da bölgeye özel ekipler gönderdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü afet bölgelerinde hem kayıp kişilere ulaşılması hem de evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çalışma yürütülüyor.