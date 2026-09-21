Seks uzmanı en ideal saati açıkladı: Orgazm olamayan kadınlara müjdeli haberi verdi

Yeni yapılan bir araştırma, kadınların cinsel yaşamındaki dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu. Cinsel açıdan aktif kadınların, erkeklere kıyasla ortalama dört kat daha az orgazm yaşadığı belirtildi.

Özellikle 25-44 yaş arasındaki kadınların orgazma ulaşmakta daha fazla zorlandığı kaydedilirken, Birleşik Krallık'ta cinsel açıdan aktif kadınların yaklaşık yarısının geçmişte orgazm taklidi yaptığını söylediği aktarıldı.

Araştırmada kadınların cinsel deneyimini etkileyebilecek faktörler ele alınırken, seks uzmanı Alix Fox da kadınların kendi bedenlerini keşfetmesinin önemine dikkat çekti. Fox, kişinin kendisini tanımasının hangi dokunuşların, tekniklerin ve koşulların daha fazla haz verdiğini anlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.

UZMANLARDAN SAAT ÖNERİSİ

Uzmanın dikkat çektiği ayrıntılardan biri ise günün hangi saatinde kişinin kendisine zaman ayırmasının daha uygun olabileceği oldu.

Fox'a göre sabah 07.00 ile 10.00 arasındaki saatler, kişinin kendi kendine cinsel haz deneyimi için değerlendirilebilecek bir zaman dilimi. Bu öneri, sabah saatlerinde hormon düzeylerinin değişmesiyle ilişkilendirildi.

UZMANLAR BU NOKTALARA DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlara göre kadınların orgazma ulaşmasında klitoris önemli bir role sahip. Klitorisin yalnızca dışarıdan görünen küçük bölümden ibaret olmadığı, vücudun içerisinde devam eden daha geniş bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

Bu nedenle farklı dokunuşların ve ritimlerin denenmesi, kişinin kendisi için daha fazla haz veren noktaları keşfetmesine yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, haz veren bir yöntem bulunduğunda sürekli değiştirmek yerine aynı uyarının bir süre devam ettirilmesini de önerdi.

Vücut pozisyonlarını değiştirmek de öneriler arasında yer aldı. Sırtüstü pozisyonun yanı sıra farklı pozisyonların denenmesinin uyarılma hissini değiştirebileceği belirtildi.

FARKLI DUYULAR DA DEVREYE GİRİYOR

Fox, orgazma yaklaşırken nefes alışverişindeki değişikliklerin bazı kişilerde haz hissini yoğunlaştırabileceğini belirtti.

Sıcaklık ve dokunma hissinin değiştirilmesi de öneriler arasında aldı. Duş sırasında farklı sıcaklıklardaki suyu denemek, farklı dokularla temas etmek veya vücuttaki duyusal deneyimi değiştirmek bazı kişilerde uyarılmayı etkileyebiliyor.

Pelvik taban kaslarının da cinsel hazla bağlantılı olduğu belirtildi. Bu kasların ritmik biçimde kasılıp gevşetilmesinin denenebileceği ifade edildi.

MENOPOZ VE ADET DÖNEMLERİNE DİKKAT

Kendi kendine cinsel uyarımın menopoz döneminde de bazı faydalar sağlayabileceği ve pelvik bölgedeki kan akışını artırabileceği, uyarılmayı destekleyebileceği ve pelvik taban kaslarının çalışmasına katkıda bulunabileceği belirtildi.

Adet döneminde ise orgazm sırasında salgılanan bazı kimyasalların baş ağrısı ve kramplar gibi belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabileceği aktarıldı.

Uzmanın önerileri arasında “edging” adı verilen yöntem de yer aldı. Orgazma yaklaşınca uyarılmayı kısa süreliğine azaltıp ardından yeniden artırmaya dayanan bu teknikle, kişinin kendi uyarılma seviyesini daha iyi tanıması amaçlanıyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu en dikkat çekici sonuç ise kadınlarla erkekler arasındaki fark oldu. Cinsel açıdan aktif kadınların erkeklere kıyasla ortalama dört kat daha az orgazm yaşadığı belirtilirken, uzmanlar kadınların kendi bedenlerini ve kendileri için haz verici olan yöntemleri keşfetmesinin cinsel tatmin açısından önem taşıdığını vurguladı.